دون عصبية.. لايف كوتش: أول سنتين من عمر الطفل هامة جدًا في تربيته|فيديو

أكدت الدكتورة هبة مشالي لايف كوتش، أن الإنجاب ليس لأي شخص، مشيرة إلى أنه “مش كل الناس ينفع تخلف ويكونوا أب أو أم لأنها وظيفة على مدار 24 ساعة بدون أجر أو مقابل للعمل على وجود نشء سليم”.

وقالت هبة مشالي، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد على الأم القراءة والوعي بطبيعة الأمومة وأهميتها، خاصة بعد اختلاف الأجيال والثقافة من جيل إلى جيل، حتى يكون أطفالنا أسوياء نفسيا.

اتباع الحنية

وتابعت اللايف كوتش، أن أول سنتين من عمر الطفل هامة جدا، ويجب أن ينشأ الطفل فيها بدون وجود جو عصبي حوله، إضافة إلى اتباع الحنية في التعامل مع الطفل.