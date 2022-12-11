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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 4 أشهر

شركة الإسكندرية للأدوية
شركة الإسكندرية للأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 19%خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري 2022/2023.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم ،تسجيل صافي ربح بلغ 42.52 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 35.72 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وزير قطاع الأعمال: شركات القابضة للأدوية تحتاج 1.8 مليار جنيه للتصنيع الجيد

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وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 464.41 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 380.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 119.17 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 116.99 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية هامشياً خلال العام المالي الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.11 مليار جنيه في العام المالي السابق له.


والاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

تعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

أسهم الإسكندرية للأدوية
 

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

 

الاسكندرية للأدوية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال القابضة للصناعات الأدوية الأدوية

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