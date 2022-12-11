عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الصيني في مصر: العلاقات بين القاهرة وبكين تمر بأزهى عصورها

مؤتمر السفير الصيني
مؤتمر السفير الصيني لدى القاهرة

تمر العلاقات الصينية المصرية في الوقت الحالي بأزهى مراحلها حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول والأكبر للقاهرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر إلى 19.98 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.3٪ على أساس سنوي، ومنها واردات الصين من مصر 1.71 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 85.2٪ على أساس سنوي.


من جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج أن اللقاء الأخير بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، أضفي قوة قوية إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وحدد اتجاها للتطور المستقبلي للعلاقات الصينية المصرية. وأضاف، يعد هذا الاجتماع اللقاء الثاني بين رئيسي البلدين هذا العام، حيث أجرى الجانبان تبادلات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الصيني المصري في مختلف المجالات في ظل الوضع الحالي.

وصرح لياو ليتشيانج خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن الصين ومصر حافظتا على التبادلات المكثفة على المستوى الرفيع. في فبراير الماضي، قام الرئيس السيسي بزيارة الصين لحضور حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، حيث التقى به الرئيس شي جينبينغ وتوصل الرئيسان إلى توافق مهم، مما أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية. في يونيو الماضي، حضر الرئيس السيسي حوار التنمية العالمية الرفيع المستوى عبر الإنترنت وألقى كلمة، حيث تحدث بصوت قوي يدعو لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين. في يوم 8 ديسمبر، عقد الرئيس شي جين بينغ والرئيس السيسي لقاء في الرياض، حيث أجرى الجانبان تبادلات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الصيني المصري في مختلف المجالات في ظل الوضع الحالي، مما أضفي قوة قوية لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف أن التعاون العملي بين الصين ومصر نتائج مثمرة. في عام 2021، وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر إلى 19.98 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.3٪ على أساس سنوي، ومنها واردات الصين من مصر 1.71 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 85.2٪ على أساس سنوي. حاليًا يوجد 360 مشروعًا بتمويل صيني و 160 شركة صينية في مصر. أصبح مشروع الحي التجاري المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الخفيف بمدينة العاشر من رمضان ومشروع مدينة العلمين الجديدة رموزًا جديدة للتعاون العملي بين البلدين. وتتقدم باطراد مشاريع مثل المعمل الوطني المشترك للطاقة المتجددة، وتكنولوجيا ومعدات الري الخضراء والذكية الموفرة للمياه، ومركز تجميع الأقمار الصناعية، وتطوير القمر الصناعي المصري رقم 2، مما ساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. كما زودت الصين مصر بحوالي 77 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 من خلال المساعدات والمشتريات التجارية.

وتابع “قامت الشركات الصينية ببناء أطول جسر للسكك الحديدية ذات هيكل فولاذي دوار عالميا في مصر، وأطول مبنى في إفريقيا، وأول سكة حديد خفيفة مكهربة في إفريقيا، ومخزن تبريد للقاحات متطور مع أكبر سعة تخزين وأعلى درجة من الأتمتة في إفريقيا، و أكبر تجمع لصناعة الأسمنت وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في شمال إفريقيا، وخامس أكبر مشروع لإنتاج الألياف الزجاجية في العالم، مما ساهم بقوة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر”.

وقال إن التبادلات الشعبية والثقافية بين الصين ومصر مليئة بالأحداث البارزة. في سبتمبر الماضي، تم إطلاق المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية في المدارس المصرية رسميًا، إيذانا بدخول تدريس اللغة الصينية في نظام التعليم الوطني المصري. في الشهر الماضي، قدمتُ جوائز للفائزين في مسابقة الفيديو القصير "الصين في عيني" التي نظمتها السفارة، واستمعتُ إلى قصصهم حول علاقتهم بالصين. منذ وقت ليس ببعيد، شاركتُ في مسابقة التجديف الصينية المصرية فى نهر النيل، وشهدتُ الترابط الوثيق بين الحضارتين القديمتين من خلال التجديف. لمستُ أنه بفضل الجهود الصينية العربية المشتركة، ستتدفق الصداقة الصينية المصرية إلى الأمام مثل نهر النيل، مما يساعدنا على تحقيق حلمنا العظيم في النهضة الوطنية.

التبادل التجاري القمة العربية مصر الرئيس الصينى الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

رفع الإيقاف عن عمر كمال وتغريمه 50 ألف جنيه

أول تعليق من محمود الخطيب بعد إنجاز المغرب في المونديال

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك .. كاف يُعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا رسمياً

موضوعات متعلقة

خاص| فيحاء وانج: القمم العربية الصينية حققت كافة أهدافها

تفاصيل لقاء الرئيس الصيني ونظيره الفلسطيني في الرياض

الرئيس الصيني: دخلنا في عهد جديد من العلاقات مع الدول العربية

صحيفة صينية: العلاقات مع العالم العربي ممتدة وتاريخية

القمة العربية الصينية.. أسباب اختيار الصين للسعودية؟

عقب وصوله.. أول تعليق من الرئيس الصيني على زيارته للسعودية

القمة العربية - الصينية.. كيف يعود الاستقرار إلى المنطقة

خاص|مع اقتراب قمة السعودية..القنصل الصيني بالإسكندرية يكشف ملامح التعاون مع الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل

وزارة التعليم تلغي قرار ضم مدارس المسار المصري لمنظومة امتحانات أبنائنا بالخارج

أحمد موسى: أوروبا تعبت من اللاجئين الأوكران وينادون بحقوق الإنسان

75 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم وشراسة هجومية من بيراميدز لإدارك التعادل

الحكومة: مشروع قانون التصالح هدفه حصول المواطن على حقه وحفظ أملاك الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أطعمة تسبب تسوس الأسنان دون أن تدري

دينا تقدم أحدث تصميماتها لشتاء 2023 |شاهد

زى المحلات .. طريقة عمل الكريب الحادق بخلطة الفراخ

احترس.. عادات خاطئة لن تتوقعها تدمر أسنانك

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ