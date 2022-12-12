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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يرتاده رجال أعمال صينيين.. مقتل 3 في هجوم على فندق بأفغانستان| شاهد

استهداف فندق في أفغانستان
استهداف فندق في أفغانستان

أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقالت منظمة "إميرجينسي" غير الحكومية المشرفة على المستشفى الذي تم نقل الضحايا إليه في تغريدة، إنها استقبلت "21 جريحا" وأن "ثلاثة كانوا فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى.

ولم تحدد المنظمة فيما إذا كان القتلى هم من نفذ الهجوم على الفندق.

وقُتل "ثلاثة مهاجمين" استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، بحسب المتحدث باسم حركة طالبان.

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وأبلغ السكان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، كما أظهرت صور ومقطع مصور نشر على الإنترنت الدخان يرتفع من المبنى.

وذكر خالد زدران، المتحدث باسم رئيس شرطة كابول، أن الهجوم استمر لساعات، مضيفا أن عملية تطهير تجرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الدامي.

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