الإسماعيلي يفاوض حسام حسن لتدريب الفريق خلفا لـ جاريدو

دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع حسام حسن لتولي تدريب الفريق خلفا لـ كارلوس جاريدو والذي تم توجيه الشكر له نظرا لسوء نتائج الفريق .

وشهدت الأيام القليلة الماضية تواصل مسئولي الإسماعيلي مع حسام حسن لإقناعه بتدريب الفريق ، وطالب العميد مهلة لتحديد موقفه النهائي بشأن عرض الدراويش .

وعلى جانب آخر ، أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، قائمته الأولي استعدادًا لملاقاة فيوتشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد مدبولي ومحمود الشبراوي بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التى لحقت بهما فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى محمد حسن ومحمد مخلوف.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد حسن – محمد بن خماسة – محمد بيومي – محمود الشبراوي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – ياو أنور

فى خط الهجوم .. باسم مرسي – خالد النبريصي – فراس شواط