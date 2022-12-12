أفضل صور بورتريه لموبايل في العالم.. اعرف مواصفات تكنو فانتوم X2

مع انتشار مواقع التواصل المختلفة خاصة تلك التي تعتمد على الصور والفيديو من أمثال تيك توك وانستجرام، أصبح شراء هاتف جوال بكاميرا ذات دقة وجودة ووضح في الألوان من أهم المميزات التي يبحث عنها المشتري.

وخلال السنوات العشر الماضية حاولت كل شركات تصنيع الهواتف الذكية أن تلبي حاجة المستهلكين من خلال التركيز على تطوير جودة التصوير وتسويق منتجها من خلال تسليط الضوء على مدى إمكانيات العدسات المختلفة سواء الرئيسية أو السيلفي الأمامية، مع تقديم أنماط مختلفة من التصوير الفوتوغرافي مثل البورتريه.

تكنو فانتوم X2 Pro

وحسب موقع gsmarena التقني تقدم شركة "تكنو" من خلال هاتفها الرائد Phantom X2 Pro أفضل كاميرا قادرة على تصوير صور بورتريه، وهو من فئة الفلاجشيب flagship أي أفضل وأحدث ما تقدمه الشركة في عالم التكنولوجيا والتقنيات.

يأتي جوال تكنو فانتوم X2 Pro بواجهة مستخدم HIOS 12 ونظام تشغيل أندرويد 12 ومعالج ميدياتك Dimensity 9000 بتكنولوجيا الـ 4 نانو وثماني النوى، مع معالج رسومات الجرافيك Mali-G710 MC10.

ويأتي تكنو فانتوم X2 Pro بعدة إصدارات متنوعة، نسخة ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت مع 64 جيجابايت مساحة تخزين صلبة، أو 128 جيجابايت، أو إصدار مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع مساحة تخزين صلبة 256 جيجابايت، ولا يمكن إضافية كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

وبالنسبة للبطارية 5160 مللي أمبير من مادة ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات وتصل إلى 54% خلال 20 دقيقة فقط و 100% من قوتها خلال ساعة واحدة فقط.

ويأتي جوال تكنو فانتوم X2 Pro بوزن إجمالي 201 جرام وسمك 9 مم، ويدعم شريحتي اتصال من نوع كارت SIM كما أنه مع غطاء زجاج مقوى من Gorilla Glass Victus وإطار من الألومنيوم وخلفية مصنوعة من البلاستيك.

وبالنسبة لشاشة تكنو فانتوم X2 Pro من نوع AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز و درجة سطوع 500 شمعة و حجم 6.8 بوصة مع دقة (1080x2400) بيكسل، وما يصل إلى 387 بيكسل في البوصة.

ويأتي تكنو فانتوم X2 Pro بنظام كاميرا ثلاثية العدسات مع عدسة تلتقط صور بورتريه وقابلة للسحب وبدقة لا مثيل لها وهي أهم ما يميز الجوال الجديد من تكنو.

وتأتي الكاميرا الرئيسية في تكنو فانتوم X2 Pro بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة واسعة f/1.9 بينما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة تيليفوتو f/1.5 قابل للسحب بتقنية HDR وبإمكانيات التصوير الليلي والتقاط صور بورتريه رائعة وتقنية التثبيت البصري OIS أما بالنسبة للكاميرا الثالث فهي بفتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 ودقة 13 ميجابيكسل.

وبالنسبة لكاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة واسعة f/2.5 مع إضاءة فلاش وتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و30 إطار في الثانية.