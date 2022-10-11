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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأعلى المواصفات.. تكنو تطلق هاتف Tecno Pova 4 في الأسواق العالمية

بأعلى المواصفات..تكنو
بأعلى المواصفات..تكنو تطلق هاتف Tecno Pova 4

أطلقت شركة تكنو الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية،  هاتف Tecno POVA 4 في بنجلاديش إلى أن ينطلق في باقي دول العالم، ذلك إلى جانب هاتف Tecno POVA 4 Pro الذي أطلقته أيضا،  ويشترك كلا الجهازين في نفس التصميم والمواصفات مع اختلافات طفيفة.
 

مواصفات هاتف Tecno Pova 4

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف Tecno POVA 4 بشاشة قياس 6.82 بوصة مع جودة عرض HD +  و معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود نوتش في منتصف الشاشة. 

 

ومن ناحية التصميم ، تتميز اللوحة الخلفية بنمط متدرج وهناك ثلاث حلقات للكاميرا جنبًا إلى جنب مع وحدة فلاش LED.  يأتي الهاتف الذكي مع قارئ  لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور. 

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يأتي هاتف Tecno POVA 4 مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة لمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ثانوية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف Tecno POVA 4 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع  Helio G99 على بدقة تصنيع 6 نانومتر،  مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت مع دعم ذاكرة عشوائية إضافية سعة 5 جيجا بايت، و ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

 

يحزم هاتف تكنو الجديد بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات و يعمل على نظام Android 12 .

 

يتوفر Tecno POVA 4 بألوان  الرمادي و  الأزرق،  لم تعلن الشركة بعد عن تفاصيل الأسعار والتوافر.
 

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