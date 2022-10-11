بأعلى المواصفات.. تكنو تطلق هاتف Tecno Pova 4 في الأسواق العالمية

أطلقت شركة تكنو الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، هاتف Tecno POVA 4 في بنجلاديش إلى أن ينطلق في باقي دول العالم، ذلك إلى جانب هاتف Tecno POVA 4 Pro الذي أطلقته أيضا، ويشترك كلا الجهازين في نفس التصميم والمواصفات مع اختلافات طفيفة.



مواصفات هاتف Tecno Pova 4

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف Tecno POVA 4 بشاشة قياس 6.82 بوصة مع جودة عرض HD + و معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود نوتش في منتصف الشاشة.

ومن ناحية التصميم ، تتميز اللوحة الخلفية بنمط متدرج وهناك ثلاث حلقات للكاميرا جنبًا إلى جنب مع وحدة فلاش LED. يأتي الهاتف الذكي مع قارئ لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور.

يأتي هاتف Tecno POVA 4 مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة لمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ثانوية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Tecno POVA 4 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G99 على بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت مع دعم ذاكرة عشوائية إضافية سعة 5 جيجا بايت، و ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

يحزم هاتف تكنو الجديد بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات و يعمل على نظام Android 12 .

يتوفر Tecno POVA 4 بألوان الرمادي و الأزرق، لم تعلن الشركة بعد عن تفاصيل الأسعار والتوافر.

