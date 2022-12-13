محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوج شقيقته بقليوب .. اليوم

تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيي ابوزيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وشريف إسماعيل هاشم ووكيل النيابة عمر احمد عبدالفتاح، وأمانة سر حلمى محمود محمد، اليوم محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوج شقيقته بطعنه بسلاح ابيض وإصابته بقليوب .

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 7085 لسنة 2022 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2241 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، انه فى يوم 8 / 8/ 2022، قام " حازم حسين محمود الشواربي " ٤٢ سنة صاحب مكتب رحلات - ومقيم قليوب المحطة بدائرة قسم قليوب، شرع فى قتل المجني عليه " أحمد محمد فهمي محمد السعيد" عمداً سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض موضوع الامام الثاني وما أن ظفر به حتي استل ذلك السلاح وباغته بطعنة استقرت بعنقه كادت أن تودي بحياته مخلفاً لديه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسيب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (مفك) مسوع من القانون على النحو المبين بالتحقيقات .

اقوال الشهود

وقالت الشاهدة الأولي، أمانى محمد فهمي محمد السعيد ٣٢ سنة ربة منزل أرض الجمعية - قليوب المحطة - مركز قليوب، أنها وحال تواجدها بمحل سكنها ورد إليها إتصال هاتفى من شقيقها مفاده قيام المتهم "حازم ح.م" بإحداث إصابة شقيقها الثاني المجنى عليه " احمد م.ف" فى عنقه وبإستخدام أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (مفك) وذلك بأن قام بملاحقة المركبة الآلية الأجرة التى كان يستقلها المجنى عليه وتمكن من استيقافها و اعتدى على المجنى عليه بأن باغته بطعنة استقرت بعنقه محدثاً إصابته وذلك على اثر خلافات سابقة فيما بينهما على النحو المبين بالتحقيقات

وقال الشاهد الثاني، أحمد محمد فهمي ٣٢ سنة " المجنى عليه" فرد أمن بالبنك الأهلى المصرى مقيم أرض الجمعية بقليوب المحطة بمركز قليوب، أنه حال إستقلاله مركبة آلية أجرة متوجهاً لمحل عمله فوجئ بشقيق زوجته المتهم وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهما يستوقف المركبة الآلية التى يستقلها ويصعد على متنها وباغته بطعنة استقرت في عنقه محدثاً إصابته ولاذ بالقرار و عزى قصده الشروع في قتله على النحو المبين بالتحقيقات.