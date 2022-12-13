قبل لقاء بايدن والقادة الأفارقة.. واشنطن تعلن عقوبات ضد نجل رئيس زيمبابوي

فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على نجل رئيس زيمبابوي، إمرسون منانجاجوا، وعدد من مواطنيه، بالإضافة لشركتين، ضمن مسعى واشنطن للتصدي للفساد في هذا البلد، وفقا لما تم الإعلان عنه.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من انطلاق قمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن، التي يلتقي فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤساء دول أفريقية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "التحرك الأخير فرض عقوبات على 4 من مواطني زيمبابوي وشركتين اتهمتهما بعلاقتهما برجل الأعمال كوداكواشي تاجويري الذي استهدفته واشنطن بعقوبات عام 2020 لتقديمه الدعم لقيادة زيمبابوي".

واتهمت وزارة الخزانة تاجويري باستخدام علاقته بمسؤولين في زيمبابوي للحصول على عقود حكومية ومحاباة في الحصول على العملة الصعبة ومنها الدولار الأمريكي، وبأنه قدم بدوره عطايا تضمنت سيارات باهظة الثمن إلى مسؤولين كبار في البلاد.

وقالت واشنطن إن إمرسون منانجاجوا الابن، نجل الرئيس الخاضع هو الآخر لعقوبات أمريكية، كان مسؤولًا عن المصالح التجارية للرئيس المتعلقة بتاجويري.

وشملت العقوبات أيضًا ساندرا مبونجا ونقوبيلي ماجويزي وشركتي "فوسيل أجرو" و"فوسيل كونتراكتنج" و"أوبي شيموكا"؛ بسبب علاقاتهم مع تاجويري وشركته "ساكوندا القابضة".

ويجمد إجراء أمس الإثنين أي أصول أمريكية للمستهدفين، ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.