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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأطلالة رياضية ..ميرنا نور الدين تخطف أنظار جمهورها في احدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورًا جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود،  تبرز رشاقتها؛ مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ميرنا نور الدين تخطف قلوب المتابعين بإطلالة جذابة

بالأزرق.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

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