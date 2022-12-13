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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك مديرا فنيا لـ بني عبيد بدوري القسم الثالث

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

أعلن نادي بني عبيد برئاسة مكرم رضوان التعاقد مع أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق لتولي مهمة الفريق الاول لكرة القدم بدوري القسم الثالث خلفاً لـ جاد توفيق الذي تقدم باستقالته .

ويحتل نادي بني عبيد  المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث،  برصيد 16 نقطة خلف بلقاس ودمياط والقزازين.

وضم تشكيل الجهاز الفني لفريق بني عبيد تحت قيادة أحمد عيد عبدالملك كلا من  محمد عبدالسلام مدربا مساعدا - هارون أحمد مدربا عاما - أحمد مصطفى مدرب حراس مرمى - مع الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري. 

ويسعي نادي بني عبيد للصعود لدوري القسم الثاني الموسم المقبل بعد التعاقد مع أحمد عيد عبدالملك الذي سبق ودرب نادي الشمس ونادي النجوم .

بني عبيد احمد عيد أحمد عيد عبدالملك القسم الثالث نادي بني عبيد

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