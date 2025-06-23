هشام الحلبي: الضربة الأمريكية مجرد استعراض للقوة

أكد اللواء هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن استخدام القوات البرية الأمريكية في الاتجاه الإيراني، أمر غير متوقع، لآن هناك سلسة ضخمة من الجبال المرتفعة، تكون حول إيران، وأن القوات البرية يصعب دخول لآن هذا أمر مستحيل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن إيران تشبه جغرافية افغانستان، فالقوات البرية لأي دولة لا تستطيع دخول إيران لآن إيران محمية.



وأوضح أنه لا يوجد هدف لدخول القوات الأمريكية لإيران، وأنه على مر التاريخ لا تستطيع أي دولة دخول إيران من خلال الطريق البري.



وأشار إلى أن إسرائيل وإيران قادرون على ضرب الرموز الموجودة، ولكن لا تستطيع أي دولة تغيير النظام الإيراني، وأن هذا السيناريو ضعيف، ولن يحدث.



ولفت إلى أن الضربة الأمريكية مجرد استعراض للقوة، وأنها قامت بتدمير المنشأت والمباني، وأن الهجمة ليست حقيقية.

