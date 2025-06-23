الاحتلال يطالب مستوطنيه بالتوجه إلى الملاجئ بعد رصد صواريخ قادمة من إيران



حذر الاحتلال مستوطنيه بالتوجه إلى الملاجئ بعد رصد صواريخ قادمة من إيران.

يأتي ذلك فيما أصدر الجيش "الإسرائيلي"، صباح اليوم، أن التحقيق المحدث حول حادثة سقوط صاروخ في مدينة حيفا يوم أمس، كاشفًا عن خلل خطير في أنظمة الكشف والدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو، أدى إلى فشل كامل في اعتراض الصاروخ أو حتى إصدار إنذارات لسكان المدينة.

ووفقًا لما ورد في التحقيق الجديد، لم يكن الجسم الذي سقط على حيفا صباح أمس مجرد شظايا أو بقايا صاروخ اعتراض كما زُعم في البداية، بل كان صاروخًا باليستيًا إيرانيًا كاملًا، أُطلق ضمن الرشقة الصاروخية الأخيرة تجاه إسرائيل.

أشار التحقيق إلى أن الصاروخ لم يُرصد إطلاقًا من قِبل أنظمة الإنذار والرادار التابعة لسلاح الجو، ما أدى إلى عدم تفعيل أنظمة الاعتراض أو إطلاق صافرات الإنذار، وسمح للصاروخ بالسقوط المباشر في المدينة دون أي تحذير مسبق.

وأضافت المؤسسة العسكرية أن “الحدث انتهى بأعجوبة دون وقوع إصابات خطيرة”، إذ سقط الصاروخ على بُعد أمتار فقط من أحد المارة الذي أُصيب بجروح طفيفة وتم إخراجه لاحقًا من المستشفى.