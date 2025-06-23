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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجزرة جديدة.. الاحتلال يشن غارات ليلية على خيام النازحين وهم نيام.. وشهداء ومصابين

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على


في مجزرة جديدة إضافة إلى المجازر التي صارت ترتكب كل يوم، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين غارة جوية استهدفت خيامًا تأوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

نجم عن ذلك ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر أن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد 12 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 30 آخرين، معظمهم من سكان المناطق الشرقية للمدينة الذين لجأوا إلى تلك الخيام هربًا من القصف المتواصل منذ أشهر.

أكد شهود عيان أن الصواريخ سقطت بشكل مباشر على مجمّع من الخيام وسط الظلام، دون سابق إنذار، مما أحدث حالة من الفوضى والهلع، في وقت كانت فيه العائلات تحاول الخلود للراحة بعد يوم قاسٍ من الحر والحرمان.


اعتبرت وزارة الصحة في غزة الجريمة، معتبرةً أنها "استهداف مباشر للمدنيين العزّل"، داعيةً المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتها واتخاذ خطوات عملية لوقف المجازر المتكررة بحق الفلسطينيين.

كما واعتبرت حركة حماس أن "ما جرى يعكس حالة الهستيريا الإسرائيلية، وفشل الاحتلال في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي، فيلجأ إلى الانتقام من المدنيين".

مجزرة جديدة الاحتلال غارات النازحين شهداء ومصابين شهداء غزة

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