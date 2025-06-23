زلزال بقوة تقترب من الـ6 درجات ريختر يضرب أمريكا

وقع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، في منطقة نيو بريتين في بنسلفانيا الأمريكية.

وذكر موقع إيرثكوايكيس الذي يقوم برصد الزلازل، أن الزلزال لم يعرف تأثيره بعد.

وقال موقع أكسيوس الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي الساعة 1 من ظهرا الاثنين لمناقشة نتائج الهجوم على إيران.

واندلعت المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران فجر الجمعة 13 يونيو، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربة استباقية وواسعة النطاق استهدفت العاصمة الإيرانية طهران، فيما أطلقت عليه تل أبيب اسم "عملية قوة الأسد".