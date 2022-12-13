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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناعمة وسيئة.. مايك بومبيو يهاجم السياسة الأمريكية تجاه الصين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن التقارب السعودي الصيني هو انعكاس لما وصفها بالنتيجة المباشرة لسياسة أمريكية ناعمة وسيئة، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء الولايات المتحدة، حسب تعبيره .

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للسعودية، إنه عندما جاء بايدن وادارته إلى البيت الأبيض كانت سياسته ناعمة مع الصين.

وأضاف: "نحن، للمرة الأولى، أنهينا 40 عامًا من السياسة الأمريكية وأدركنا أن الحزب الشيوعي الصيني كان التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة، وعندما فعلنا ذلك انضم أصدقاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا.

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