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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارته للسعودية.. الرئيس الإيراني يشكو نظيره الصيني.. لماذا؟

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الصيني، إن بعض مواقف الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته للمنطقة أثارت استياء إيران.

وزار الرئيس الصيني المملكة العربية السعودية وقام خلال الزيارة بعقد ثلاث قمم شملت المنطقة العربية وهي القمة الصينية السعودية، والقمة الصينية الخليجية، والقمة الصينية العربية.

وكشف الرئيس الصيني عن عزم الصين توسيع تجارة النفط مع السعودية، خلال زيارة إلى المملكة تعمل على تعزيز العلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مورديه للخام.

واتفق الرئيس شي، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في اجتماع بالرياض يوم الخميس على عقد اجتماعات قمة كل عامين في إطار الارتقاء بالعلاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وجاءت القمة وسط التحديات التي تواجهها العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب سياسة النفط.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن الصين ستسعى إلى تعزيز التنسيق مع السعودية بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.

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