استعدادًا لشم النسيم.. رفع درجة الاستعداد بكورنيش الإسكندرية لاستقبال الزائرين

تفقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية طريق الكورنيش لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وتابعت خليفة أعمال دهان البلدورات بالأرصفة، ورفع الإشغالات بطريق الكورنيش، وبمحيط مستشفى الانفوشي للأطفال، وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء والري بعربة المياه بجزر الكورنيش.

وشددت على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات أول بأول للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط.