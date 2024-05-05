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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتوصيل الخدمة لـ97 أسرة بريف المنتزة

مياه الاسكندرية توقع
مياه الاسكندرية توقع بروتوكول تعاون

وقع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بروتوكول تعاون مع مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، الذراع المجتمعي لجمعية رجال الأعمال والمُشهرة برقم 3924 لسنة 2017 ، حيث وقع علي بروتوكول التعاون ممثلاً عن المؤسسة المهندس محمد فوزي محمد رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمؤسسة.

نص البروتوكول علي التعاون بين الطرفين في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الأشد احتياجاً.

اتفق الطرفان علي التعاون فيما بينهم علي توصيل المياه لعدد 128 أسرة بمناطق العامرية وبرج العرب القديم وقري النوبارية.

وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ويمثلها شركة مياه الشرب بالإسكندرية والإتحاد النوعي للأندية الروتارية، قام الاتحاد النوعي للأندية الروتارية برئاسة علا حسين النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية بسداد تكلفة توصيل المياه لـ 97 أسرة بقري ريف المنتزة.

يأتي هذا في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية بضرورة التعاون مع المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق والقرى، والوصول بالخدمة لكافة فئات المجتمع وخاصة الأسر الأشد إحتياجاً.

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