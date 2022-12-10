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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه "المنفي".. الرئيس الصيني يوضح شرط عودة شركات بلاده إلى ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى في العاصمة السعودية، الرياض.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية.

وربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدماً في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الإنتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

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