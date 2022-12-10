خلال لقائه "المنفي".. الرئيس الصيني يوضح شرط عودة شركات بلاده إلى ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى في العاصمة السعودية، الرياض.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية.

وربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدماً في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الإنتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.