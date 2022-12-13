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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف كواليس احتفاله بفوز الأهلي بأبطال أفريقيا نسخة 2012

هاني حتحوت
هاني حتحوت

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سر صورته مع النادي الأهلي في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في عام 2012، واحتفاله مع الفريق بالبطولة.

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وتابع حتحوت خلال تواجده مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "هذا اليوم عملت مقابلات مع محمد أبوتريكة وحسام البدري المدير الفني، وأثناء العودة في المطار حصلت على كأس إفريقيا من محمد بركات من أجل التصور به".

وأضاف هاني حتحوت: "أتعامل بحيادية أمام الشاشة، خاصةً أنه لا بد أن تكون محايد بشكل كامل، في النهاية تخُاطب الجميع ولا بد أن يكون هناك عدالة".

واختتم: "في النهاية كل عاشق للرياضة هو لديه انتماء ولكن هذا الأمر مع الأصدقاء خارج الشاشة، إنما على الشاشة هناك أمانة نتعامل بها".

هاني حتحوت النادي الأهلي الترجي التونسي محمد أبوتريكة حسام البدري محمد بركات

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