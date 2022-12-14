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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يتناسب مع قداسة النبي الظهور على شكل هالة ضوئية في الأفلام

صدى البلد

هل يتناسب مع قداسة النبي ومكانته أن يقوم مخرج أفلام قصص الأنبياء بتجسيد النبي بهالة ضوئية ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأجاب عنه ، قائلا: نعم يجوز لأن المخرج هنا أراد أن يخفي الشخص حتى لا يأخذ منه المشاهدين بعض الأشياء اعتقادا منهم أن النبي كان يفعل هكذا ، فتكون حجة عليه يوم القيامة .

وأضاف جمعة خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، ان هذه الضياء تجعل المشاهد لا يتمادى في غير الحق أو تخيله لأشياء قد يبني عليها أحكام وهي على غير الحقيقة . 

ليستجيب الله داعئك عند الشدائد

وعلى صعيد آخر قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ينبغي على الإنسان الحفاظ على ذِّكرِ الله العظيمِ في كل وقتٍ وحينٍ، فخيراتُه مُتنوِّعة، وأفضالُه مُتعدِّدة، منوهًا بأن هناك ذكرًا يجعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك وقت الشدة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أراد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه عند الكرب والشدائد فعليه بالإكثار من الدعاء وقت الرخاء، مستشهدًا  بما ورد في سنن الترمذي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال : «مَن سرَّه أن يستَجِيبَ اللهُ له عند الشدائِدِ والكُرَب، فليُكثِر الدعاءَ في الرَّخاء».

وأضاف أن المقصود بالرخاء حالة الصحة والفراغ. قال في "تحفة الأحوذي": فليكثر الدعاء في الرخاء.. أي في حالة الصحة والفراغ والعافية، لأن من شيمة المؤمن أن يريِّش السهم قبل أن يرمي، ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار، فما طابت الدنيا إلا بذكر الله، موصيًا بقول «لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله»، فهي مُعِينةٌ على تحمُّل الأثقالِ، وتكابُدِ الأهوال، وبها يُنالُ رفيعُ الأحوال.

قصص الانبياء الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء

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