عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رأيت امرأة تزني فهل أبلغ كل من أراد الزواج بها.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة

 أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، يقول فيه: “رأيت امرأة تزني فهل أخبر كل من أراد الزواج بها بذلك؟

أجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: “شأن الشريعة الإسلامية الستر ولو أن تستر أخاك بهدبة ثوبك”.

وأضاف علي جمعة أن هذا الستر الأساس فى شريعتنا وليس الكبر والفضائح والعياذ بالله، لذلك جعل الله أمام القضاء 4 من الشهود يرون هذه الحادثة الخبيثة حتى يشهدوا أمام القاضي.

 

كيفية التوبة من الزنا 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزنا كبيرةٌ من الكبائر، وله توبة مثل باقي الكبائر كالشرك بالله فهو أعظم إثمًا منه ورغم ذلك يقبل الله تعالى التوبة، مؤكدًا أن الزنا يزول وزرُه بالتوبة منه.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل الزنا له توبة؟»، عبر قناة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»، أنه لا نريد أن نغلق على الناس أبواب الرحمة، لأنها مفتوحة بالفعل، مستشهدًا بقوله تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (سورة الزمر، الآية: 53).ونصح مَنْ يقع في الذنوب بأن باب التوبة مفتوح بشروط وهي: أولًا أن يتوب إلى الله تعالى، وثانيًا: الندم الشديد على ما فعل، وثالثًا: العزم الصادق على ألَّا يرجع إلى المعصية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

الأوقاف: اعتماد 18 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات التمهيدية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة ومقيمي شعائر

الأوقاف: 30 مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: انعقاد مبادرة "مفاتح الخير" بـ 17 محافظة وسط إقبال غير مسبوق

هل خوفي على أبنائي يعني ضعف إيماني ؟ .. أمين الفتوى يرد

هل يأثم من يؤخر العقيقة حتى سن البلوغ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

الأوقاف تعلن إطلاق برنامج التحفيظ عن بعد قريبا

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

مقتل شخصين وتدمير منازل جراء قصف روسي على أوكرانيا

الصحة : افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمراكز الأسرة في أربع محافظات

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

البورصة تربح 10 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود X أسود ... مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ملابس غريبة.. نسرين طافش تتألق في إطلالة غير تقليدية.. شاهد

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ