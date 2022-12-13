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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بظل النفوذ الصيني بأفريقيا.. عبدالمنعم سعيد: أمريكا أصبحت تهتم بالقارة السمراء.. فيديو

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو  مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة مهتمة بصورة كبيرة بالقارة الإفريقية خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة النفوذ الصيني في القارة السمراء. 

 

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “المشهد”، عبر فضائية “ten”، أن إفريقيا تحتوي على ثروت طبيعية، و25%  من سكان العالم مستقبلاً، وهذا يعد سوق ضخم جدًا،  وهذا يعكس سبب الاهتمام الصيني الأمريكي بالقارة السمراء  خلال السنوات الأخيرة.

 

وتابع المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، أن أنى أن  بكين منذ 2012 بدأت تتفوق على أمريكا  في مشروعات البناء والاعمار ، خاصة في القارة الإفريقية سواء على مستوى الموانئ أو الطرق او المطارات. 

 

القمة الأمريكية الإفريقية عن العدالة

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن النزعة التعاونية في إفريقيا ليست جيدة، فالموقف الإثيوبي وبعض الدول الإفريقية من مياه نهر النيل، ليس عادلاً على الإطلاق، في حين تسعى القارة الإفريقية للحديث مع أمريكا في القمة الأمريكية الإفريقية عن العدالة.

 

عبد المنعم سعيد الولايات المتحدة القارة الافريقية أمريكا مشروعات

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