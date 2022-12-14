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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إلغاء الرحلات وغلق المطارات.. موجة صقيع غير مسبوقة تضرب بريطانيا

ثلوج
ثلوج

تضرب موجة من الصقيع أرجاء المملكة المتحدة منذ عدة أيام مما يتسبّب في تساقط الثلوج وتكون الجليد غير المسبوق في الشوارع. 
 

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ونشرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها أن درجات الحرارة هذه «ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة». 

وأصدرت الهيئة تحذيرات صفراء عن تساقط ثلوج وتشكل ضباب وحصول جليد في مناطق عدة، ولاسيما جنوب شرق البلاد وجنوب غربها، فضلاً عن شمال اسكتلندا.


كما أدى الجليد وتساقط الثلوج في لندن إلى اضطرابات كبيرة في عدة مطارات في العاصمة البريطانية، اضطرتها إلى إقفال مدرجاتها وإلغاء رحلات عدة.


وعبّر «تويتر»، نشر عشرات الركاب العالقين في مطارات العاصمة البريطانية أشرطة فيديو تظهر مدرجات الإقلاع مكسوة بالثلوج وطائرات عالقة.. وذكرت هيئة «بي بي سي» أن أكثر من 50 رحلة أُلغيت الأحد في مطار هيثرو، أكبر مطارات العاصمة البريطانية، بسبب الضباب والجليد.


ولا يزال سوء الأحوال الجوية يؤثر سلباً على حركة السير على محاور الطرقات الرئيسية المحيطة بلندن، مع زحمة كبيرة بسبب الثلوج والجليد على الطرقات.

 وسُجل تأخر أيضاً على مستوى حركة السكك الحديد، فضلاً عن عمليات إلغاء في قطارات الأنفاق داخل العاصمة.


إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بعدما سقطوا في بحيرة يغطيها الجليد بوسط إنجلترا. وأضافت أنه جرى انتشال الثلاثة، وأعمارهم 11 و10 و8 سنوات، وكانوا في حالة حرجة كما انتُشل طفل في السادسة من عمره ونقل للمستشفى وحالته لا تزال حرجة. وقالت شرطة وست ميدلاندز، في بيان: «لا تزال أعمال البحث مستمرة في البحيرة مع سعينا لمعرفة ماذا حدث بالضبط وما إذا كان هناك آخرون سقطوا في المياه».
 

المملكة المتحدة الثلوج

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