مبلعش لسانه.. تفاصيل مثيرة في وفاة سامي سعيد لاعب مطروح

كشف حمد فرج رئيس نادي مطروح، تفاصيل وفاة سامي سعيد لاعب الفريق، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء، خلال مباراة أمام السلوم في دوري القسم الثالث.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن سامي سعيد، دخل بديلًا في المباراة عند الدقيقة 27، وسقط في الدقيقة 35 من زمن المباراة، إثر سقوط في الدورة الدموية، وليس بلع لسانه.

وأشار إلى أن كل المدربين الذين ترددوا على تدريب الفريق، تمسكوا به، وطلبوه بالاسم، رغم بلوغه سن الـ44 عامًا، ولديه 3 أولاد وبنت، موضحًا أنه يعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم.

وأوضح رئيس نادي مطروح، أن الأندية في القسم الثالث تعاني ماديًا، لذلك لا بد من عدم تحملهم تكلفة سيارات الإسعاف، مشددًا أن السيارات التي أسعفت اللاعب كانت متاحة، إلا أن أمر الله نفذ قبل إنقاذه.

لاعب مطروح

واختتم تصريحاته، أن النادي استخرج تصريح دفن اللاعب، والنادي على تواصل مستمر مع أسرة اللاعب، بينما إيهاب الكومي، عضو مجلس الكرة، سيحضر إلى مطروح من أجل تقديم واجب العزاء.