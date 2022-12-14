بعد 10 أعوام من تبنيه..بايدن يوقع رسميًا على قانون حماية زواج المثليين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديقة البيت الأبيض بحضور آلاف المدعوين قانونًا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، فلدى إصداره القانون، رحب بايدن بـ"خطوة مفصلية نحو المساواة والحرية والعدالة، ليس للبعض فحسب، بل للجميع".

وعلق على الأمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “اليوم، وقعت على قانون يحمي زواج المثليين، نحن نعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، فيجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه”.

ويشكل توقيع هذا القانون لحظة مهمة بشكل خاص للرئيس الأمريكي الذي كان قد عبر، قبل 10 أعوام حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن تأييده للزواج للجميع.

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون "مجموعة من البرلمانيين" من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى "ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع" في الولايات المتحدة، حسبما أفادت، الاثنين، الناطقة باسمه كارين جان-بيار.

وأكدت جان-بيار، وهي أول امرأة سوداء ومثلية تشغل منصب متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، أن هذا القانون “سيجلب راحة البال لملايين الأزواج من المثليين”.

وتكفل المحكمة العليا حق المثليين بالزواج في الولايات المتحدة منذ 2015. لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في يونيو، خشي عدد كبير من التقدميين تبدل في هذه القضية أيضًا.

وألغى النص الذي أقره الكونجرس تشريعا سابقا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرا. وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها، من أي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل".