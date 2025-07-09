تصاعد الأدخنة من عربة قطار بقويسنا.. والحماية المدنية تتدخل

تصاعدت الأدخنة من عربة قطار بمحطة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع الدخان.

وكشف مصدر، أن الدخان حسب المعاينة الأولية كان من تيل الفرامل، وتم تأمين القطار والاطمئنان عليه، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، اليوم، بلاغًا بتصاعد أدخنة من إحدى عربات قطار أثناء توقفه بمحطة قويسنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الموقف، وسط حالة من التأهب بين طاقم التشغيل والركاب.

وأكدت مصادر أنه تم تأمين القطار بالكامل، وتهدئة الركاب، واستدعاء فرق الصيانة الفنية لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر.

وتواصل هيئة السكة الحديد التحقيق في الواقعة، لتحديد الأسباب الدقيقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لعدم تكرارها.