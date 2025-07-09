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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح مشروعات صرف صحي جديدة بتلا في المنوفية بتكلفة تتجاوز 326 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بقري مركز تلا وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية  SRSSP( مشروعات الميجا ) الممول من البنك الدولي والآسيوي باستثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة ، رافقهم المهندس خالد ضياء نائب رئيس الجهاز لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، المهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ، الدكتورة لمياء ماهر مدير مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، المحاسب وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

حيث إفتتح محافظ المنوفية ونائب الوزير محطة رفع صرف صحي منشأة محمد بقدرة 50 لتر / ث ، ضمن مشروع صرف صحي قري كفر صنايد ، منشأة محمد ، كفر العرب البحرى ، مركز تلا ، بتكلفة إجمالية 186 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 39 ألف مواطن ، حيث أزاحا المحافظ ونائب الوزير الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة وتم إطلاق شارة بدء تشغيل المحطة ، وإستمع لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بطول 22 ألف و 435 م ، خطوط الطرد بطول 4235 م بنسبة 100% ، فيما تم الانتهاء من توصيل 2778 وصلات منزلية .

كما إفتتح المحافظ ونائب الوزير مشروع صرف صحي كفر العلوي بتكلفة 67 مليون جنية لخدمة 6 آلاف مواطن ، وتم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وإطلاق شارة بدء التشغيل ، ويضم المشروع  محطة رفع بقدرة 30 لتر /ث وشبكات انحدار وخطوط طرد ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بطول 8 ألف و 492 م ، خطوط الطرد بطول 1827 م بنسبة 100% ، فيما تم الانتهاء من توصيل 714 وصلات منزلية .

فيما إفتتح المحافظ ونائب الوزير مشروع صرف صحي كفر الشرفا الغربي بتكلفة 73 مليون جنيه  لخدمة 4 آلاف مواطن ، وتم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وإطلاق شارة بدء التشغيل ، ويضم المشروع  محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، و تنفيذ شبكات الانحدار بطول 7628 م وخطوط الطرد بطول 2137 م بنسبة 100%، والانتهاء من توصيل 996 وصلة منزلية لخدمة الأهالي .

 أكد محافظ المنوفية أن العمل جاري علي قدم وساق وفق البرامج الزمنية المقررة للإنتهاء من باقي مشروعات الميجا والتي تضم  محطات صرف صحي كفر قرشوم ، كوم الشيخ عبيد – عزبة رشيد ، جدام – صفط جدام ، شبرا بتوش - ميت الكرام ، قشطوخ – البندارية  ، كفر الشيخ شحاته ، منشأة السلام ، كوم مازن ، وكذا محطات معالجة صفط جدام ، الكمايشة ، محطة رفع وخط الطرد منشأة السلام  تمهيداً لدخولهم الخدمة أمام المواطنين .

فيما أشاد نائب وزير الإسكان بجهود محافظ المنوفية المبذولة والمتابعة الميدانية وتقديم كافة سبل الدعم والامكانيات للارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قري ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم للأفضل بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية.

وخلال الجولة ، أشاد محافظ المنوفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ( مشروعات الميجا ) التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية بقري مركز تلا وإحداث طفرة هائلة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً أن تلك الإنجازات تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، فيما أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقديراً لمجهوداتهم المبذولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .

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