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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025.. رابط التقديم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور  أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية.

فتح باب الترشح للنسخة الثانية عشر من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2025

وفي هذا الإطار، تُعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب الترشح للنسخة الثانية عشر من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم التميز المؤسسي في الاتصال الحكومي، وتعزيز قدرات المؤسسات في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو في هذا المجال الحيوي.

من جهته، أوضح د. أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز التميز في ممارسات الاتصال الحكومي، ودعم المؤسسات في بناء أدوات اتصال فعالة تخدم صناعة القرار وتوطد جسور الثقة مع المجتمع، وتُساهم في دعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

من جانبه أشار د. رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو إلى أن الجائزة تُعد منصة مرموقة لتكريم المبادرات الرائدة والمُبتكرة التي تطبق أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة والفئات المستهدفة، والتسجيل فيها يمكنكم الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :

وذلك قبل موعد غايته 24 يوليو 2025

وموافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة من الاستمارة المُقدمة وذلك على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]


[email protected]


[email protected]


 

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