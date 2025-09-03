قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زيارة أخوية .. ولي العهد السعودي يستقبل محمد بن زايد في الرياض

ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات
ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات
محمود نوفل


أفادت وسائل إعلام سعودية بأن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصل منذ قليل إلى العاصمة السعودية  الرياض، في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الملك خالد الدولي.

وفي وقت سابق ؛ أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مباحثات هاتفية بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الرياض وأبوظبي.

وقالت الرئاسة الإماراتية في بيان ، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء السعودية بحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".

وأضافت أن بن زايد وبن سلمان، استعرضا خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

السعودية الإمارات ولي عهد السعودية رئيس الإمارات مطار الملك خالد الدولي

