لأول مرة في العالم العربي.. الوطنية للإعلام تطلق برامج بـ 23 لغة
وزير الاتصالات: مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعى
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته
التذكرة أقل من 400 جنيه.. موعد افتتاح حديقة الحيوان والأسعار
خلل في بعض المراكز.. تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز.. والمستبعدون مفاجأة
400 مليار دولار على المحك.. كيف تؤثر الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الهندي؟
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)

الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
تقرير صدى البلد

شهدت مدينة العلمين الجديدة لقاءً أخويًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقد اصطحب الرئيس السيسي ضيفه الكريم في جولة سياحية قبل أن يعقدا جلسة مباحثات أخوية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واختتم اللقاء بوداع حار من مطار العلمين الجديد.

وتكريما لضيف مصر العزيز؛ اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لأحد المناطق السياحية فى مدينة العلمين الجديدة، حيث عقدت جلسة مباحثات أخوية شملت العلاقات الثنائية بين البلدين وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توديع الشيخ محمد بن زايد من مطار العلمين.

الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
مدينة العلمين محمد بن زايد آل نهيان السيسي الإمارات المباحثات

