شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)

شهدت مدينة العلمين الجديدة لقاءً أخويًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد اصطحب الرئيس السيسي ضيفه الكريم في جولة سياحية قبل أن يعقدا جلسة مباحثات أخوية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واختتم اللقاء بوداع حار من مطار العلمين الجديد.

وتكريما لضيف مصر العزيز؛ اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لأحد المناطق السياحية فى مدينة العلمين الجديدة، حيث عقدت جلسة مباحثات أخوية شملت العلاقات الثنائية بين البلدين وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توديع الشيخ محمد بن زايد من مطار العلمين.

