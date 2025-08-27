حماة الوطن بالإسكندرية: زيارة رئيس الإمارات لمدينة العلمين تحمل دلالات سياسية واستثمارية

أشاد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مدينة العلمين، مؤكداً أنها تحمل دلالات سياسية وإقتصادية واستثمارية واسعة بين البلدين .

وقال "مجاهد" في تصريحات صحفية إن زيارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة لمدينة العلمين مؤشر كبير ورسالة واضحة للعالم أجمع على أهمية وقيمة منطقة الساحل الشمالي بأكملها وكونها أصبحت إحدى مناطق الجذب السياحي الكبرى على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية أن تلك الزيارة تفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في منطقة الساحل الشمالي خاصة عقب الطفرة الكبيرة التي شهدتها منطقة الساحل منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في البنية التحتية والخدمات والطرق، ما حولها من صحراء وساحة ألغام إلى أفضل شواطئ العالم بجانب الأمن والأمان على مدار اليوم وهو ما يجعل السائح يشعر بالطمأنينة خلال فترة تواجده.

وأكد "مجاهد" أن اللقاء والاستقبال الحافل من الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية في مطار العلمين يوضح مدى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات وحرص زعماء الدولتين على توحيد الآراء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن الزيارة وتوقيتها وما شهدته من مباحثات تخص القضايا الاقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية رسالة واضحة للجميع بقوة ومتانة العلاقات المصرية الاماراتية خاصة في عهد الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد.