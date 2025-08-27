الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خلال الساعات الماضية رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه.

وأوضح المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أن الرئيس السيسي رحّب بالزيارة، مشيدًا بـالخطوات الإيجابية التي شهدتها المؤسسات اللبنانية مؤخرًا، بما يعكس بوادر الاستقرار الداخلي في لبنان، كما جدّد الرئيس السيسي تأكيد دعم مصر الكامل للبنان، سواء على مستوى مؤسساته، أو عبر المواقف الإقليمية الداعمة لاستقلاله، لا سيما فيما يتعلق بالمطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثمّن الدور المصري الداعم للبنان في مختلف الأزمات التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

وذكر مراسلنا، أن اللقاء تطرّق أيضًا إلى الملف الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة، حيث تطابقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة وقف التصعيد، وعودة الاستقرار إلى الأراضي الفلسطينية.