خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
توك شو

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خلال الساعات الماضية رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه.

وأوضح المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أن الرئيس السيسي رحّب بالزيارة، مشيدًا بـالخطوات الإيجابية التي شهدتها المؤسسات اللبنانية مؤخرًا، بما يعكس بوادر الاستقرار الداخلي في لبنان، كما جدّد الرئيس السيسي تأكيد دعم مصر الكامل للبنان، سواء على مستوى مؤسساته، أو عبر المواقف الإقليمية الداعمة لاستقلاله، لا سيما فيما يتعلق بالمطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثمّن الدور المصري الداعم للبنان في مختلف الأزمات التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

وذكر مراسلنا، أن اللقاء تطرّق أيضًا إلى الملف الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة، حيث تطابقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة وقف التصعيد، وعودة الاستقرار إلى الأراضي الفلسطينية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام القاهرة المؤسسات اللبنانية

