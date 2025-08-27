العسيلي: لقاء السيسي وبن زايد تأكيد لنجاح الرئيس في توطيد الشراكات الاستراتيجية

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتعزز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

وقالت "العسيلي" في تصريح صحفي لها اليوم، إن التشاور المستمر بين القيادتين المصرية والإماراتية يمثل حجر زاوية في دعم استقرار المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود وتنسيق المواقف بين الدول العربية المؤثرة.



وأوضحت أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على الاحترام المتبادل ووحدة المصير، وهي ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسّخ محبة خاصة لمصر في قلوب الإماراتيين، وهو ما يواصله اليوم الشيخ محمد بن زايد بروح من الأخوة والدعم المتبادل.

ثقة القيادة الإماراتية في مصر

وأضافت العسيلي أن الزيارة تعكس ثقة القيادة الإماراتية في مصر، ودورها المحوري في حفظ توازنات المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة القوية تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون العربي العربي الذي يجب دعمه وتكراره في ملفات الأمن والاقتصاد والتنمية.

نتاج رؤية وطنية واعية وقيادة سياسية

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن ما تحقق من علاقات استراتيجية راسخة مع الدول العربية، وعلى رأسها دولة الإمارات الشقيقة، هو نتاج رؤية وطنية واعية وقيادة سياسية تدرك أهمية التكاتف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.



وأضافت أن الرئيس السيسي نجح في بناء شبكة علاقات خارجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما جعل لمصر صوتًا قويًا ومؤثرًا في المحافل الدولية، ورسّخ دورها كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الشعبين المصري والإماراتي تربطهما علاقات محبة وأخوة راسخة، وأن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاصطفاف العربي وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.