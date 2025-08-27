قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العسيلي: لقاء السيسي وبن زايد تأكيد لنجاح الرئيس في توطيد الشراكات الاستراتيجية

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتعزز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

وقالت "العسيلي" في تصريح صحفي لها اليوم، إن التشاور المستمر بين القيادتين المصرية والإماراتية يمثل حجر زاوية في دعم استقرار المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود وتنسيق المواقف بين الدول العربية المؤثرة.


وأوضحت أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على الاحترام المتبادل ووحدة المصير، وهي ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسّخ محبة خاصة لمصر في قلوب الإماراتيين، وهو ما يواصله اليوم الشيخ محمد بن زايد بروح من الأخوة والدعم المتبادل.

 ثقة القيادة الإماراتية في مصر

وأضافت العسيلي أن الزيارة تعكس ثقة القيادة الإماراتية في مصر، ودورها المحوري في حفظ توازنات المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة القوية تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون العربي العربي الذي يجب دعمه وتكراره في ملفات الأمن والاقتصاد والتنمية.

 نتاج رؤية وطنية واعية وقيادة سياسية

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن ما تحقق من علاقات استراتيجية راسخة مع الدول العربية، وعلى رأسها دولة الإمارات الشقيقة، هو نتاج رؤية وطنية واعية وقيادة سياسية تدرك أهمية التكاتف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.


وأضافت أن الرئيس السيسي نجح في بناء شبكة علاقات خارجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما جعل لمصر صوتًا قويًا ومؤثرًا في المحافل الدولية، ورسّخ دورها كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الشعبين المصري والإماراتي تربطهما علاقات محبة وأخوة راسخة، وأن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاصطفاف العربي وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية البلدين الشقيقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام..كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟..هل صام النبي يوم مولده ؟..هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

بالصور

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد