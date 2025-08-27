قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
توك شو

الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار واللحوم والدولار.. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

 الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني، أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار.

وشدد الرئيس السيسي، على خطوات الحكومة اللبنانية للانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي، وأنه جب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته.

بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق

قدم برنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، فقرة خاصة لمعرفة أسعار اللحوم الحمراء اليوم، الأربعاء 27- 8- 2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الجزارة بمنطقة المعادي الجديدة، لمعرف أسعار اللحوم اليوم، وهل بالفعل السعر العادل للحوم يكون 300 جنيه.

وأكد المعلم محمد صاحب محل الجزارة، أن سعر اللحمة يتراوح بين 400 جنيه إلى 420 جنيها، وأن كل قطعة لحمة يكون لها سعر مختلف عن الآخر.

عبد الغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تمثل نقلة نوعية في خدمات الصحة النفسية، من خلال تقديم خدمات توعوية واستشارية وعلاجية عن بُعد، ضمن ثلاثة مكونات رئيسية.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أن المنصة تضم قسما تثقيفيا توعويا يوفّر معلومات مبسطة حول أبرز الاضطرابات النفسية، وأعراضها، وطرق التعامل معها، ويستهدف جميع الفئات، من الأطفال حتى كبار السن، ويغطي كذلك مجال الإدمان.

رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو

قالت زينب الزغبي، مراسلة “صدى البلد” من دمياط، إن شواطئ رأس البر تشهد هذه الأيام ارتفاعًا شديدًا في الأمواج نتيجة ما يُعرف بـ"أمواج أغسطس"، والتي يصل ارتفاعها من مترين إلى 3.5 متر، ما يشكل خطورة كبيرة على السباحة ويعرض حياة المصطافين للخطر.

وأضافت “الزغبي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إدارة الشواطئ رفعت الرايات الحمراء على طول شاطئ رأس البر، في إشارة صريحة إلى خطورة نزول البحر ومنع السباحة بشكل كامل، مشيرة إلى أن بعض المصطافين لا يلتزمون بهذه التعليمات رغم التحذيرات المستمرة، وهو ما يتسبب في وقوع حالات إنقاذ يومية كان آخرها إنقاذ 13 حالة أمس فقط.

وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال "الدليفري"

شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن الشركات غير المتعاونة في حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" ستواجه إجراءات صارمة، في حين سيتم تحفيز الشركات الملتزمة والمتفاعلة مع الحملة، قائلاً: "نحن لا نهدف لفرض غرامات فورًا، بل نسعى لتغيير ثقافة وسلوك متراكم منذ سنوات، لكن في النهاية، من لا يلتزم سيُحاسب".

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، إلى أن العامل المصري يلتزم بالقواعد عند العمل في الخارج، والهدف هو تطبيق نفس المعايير داخل مصر، وهو ما سيتحقق من خلال قانون العمل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا.

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الاربعاء 27 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الأربعاء 27-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3925 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5234 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36640 جنيها.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 27-8-2025.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.66 جنيه للبيع و48.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.68 جنيه للبيع، و56.51 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.61 جنيه للبيع، و65.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.25 جنيه للبيع، و158.76 جنيه للشراء.

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم

كشفت القناة الأولى أن اليوم هناك أخبار كثيرة مهمة، ولكن من أبرز الأخبار ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، وبعد الاجتماع سيتم عقد مؤتمر صحفي.

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة عدد من المشروعات الحالية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أمين غنيم، والمهندس أحمد موسى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الموضوعات والملفات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية، استهلها بالإشارة إلى الاستعدادات التي تجريها الوزارة حاليا لفتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" المقرر طرحها للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي يتضمن طرح ١٣٨٠ وحدة سكنية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/8/2025، وحتى 4/9/2025، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.


أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية لها فى هذا العام بعد ارتفاع طفيف ومؤقت فى بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن القاهرة الكبري تسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة فى الظل.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك خلال الصباح الباكر نسمة من نسمات الهواء، ويوجد نشاط نسبي للرياح خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وبالتالي تقلل من نسب الرطوبة، موضحا أنه في تلك الفترة هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، وتمتد أحيانا لمناطق من القاهرة الكبرى، وتميل إلى اعتدال وتلطيف الأجواء إلى حد كبير.

وتابع أن هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة خلال فترات الظهيرة، وبالتالي نشعر بها أكثر من الارتفاع الحقيقي، لافتا إلى أنه خلال ساعات الصباح الباكر هناك شبورة مائية على المناطق الموجود شمال الجمهورية.

التوك شو برامج التوك شو صدى البلد الرئيس السيسي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

كارسكو

أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع كاراسكو لاعب الشباب السعودي

بيراميدز

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الأهلي

البوندسليجا

قانون جديد في الدوري الألماني يثير الجدل

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

