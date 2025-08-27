الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني، أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار.



وشدد الرئيس السيسي، على خطوات الحكومة اللبنانية للانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي، وأنه جب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته.



وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وهناك اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لتأكيد ضمان استقرار لبنان وانسحاب إسرائيل من الجنوب، وعلى المجتمع الدولي دعم لبنان وجيشه وتمكينه من أداء مهامه الوطنية.



