برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الموانئ المصرية تعزز فرص العمل

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير شبكة الموانئ المصرية وتحديثها تشكل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستية في البلاد.

وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه المشروعات تشمل إنشاء وتحديث وإدارة ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد، ومارينا الجلالة، وميناء برنيس البحري، مشيرًا إلى أن كل هذه المشروعات ستوفر فرص عمل جديدة وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وشدد وكيل إسكان البرلمان، على أن تطوير الموانئ يرتبط بتكامل البنية التحتية للنقل، بما في ذلك منظومة السكك الحديدية ومونوريل شرق القاهرة وخطوط القطارات الكهربائية السريعة، ما يعزز حركة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ويُسهم في رفع كفاءة منظومة النقل اللوجستي.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أهمية خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مصانع جديدة وتوطين الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد الإنتاج المحلي الموجه للاستهلاك والتصدير.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، بالقول إن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات لضمان أفضل استفادة اقتصادية واجتماعية.