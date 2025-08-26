ماجي الحلواني تناشد الرئيس السيسي لإنقاذ أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر



وجهت الدكتورة ماجي الحلواني ، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ووالدة الكابتن حازم إمام، وقرينة الراحل حمادة إمام أحد أساطير الزمالك، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها.

وقالت الحلواني، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«تُناشد جماهير نادي الزمالك العريقة فخامتك أن تنظر بعين الرأفة إلى أرض النادي في أكتوبر، والتي أصرت وزارة الإسكان على سحبها».

وأضافت:«سيادة الرئيس، نادي الزمالك كما تعلمون من أعرق الأندية المصرية والعربية والإفريقية، وله ملايين المحبين في مختلف أنحاء العالم. ونعدك – نحن جماهير القلعة البيضاء – أن تكون هذه الفرصة الأخيرة للتسوية مع وزارة الإسكان».

واختتمت مناشدتها قائلة:«وفقكم الله سيادة الرئيس وسدد خطاكم على طريق النجاح».