معتز إينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي

كشف معتز إينو نجم النادي الأهلي كواليس رحيله عن نادي الزمالك التي وصلت لقسم الشرطة .
وقال معتز إينو الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان:" الزمالك لما شعر اني وقعت للاهلي بقي يخليني اجي التمرين خمسة الصبح "
وأضاف معتز إينو:"كنت ملتزم بردو وبروح الفجر وفجأة لقيتهم بيقولوا دا مش بيجي فروحت عملت محضر إثبات حالة في قسم العجوزة ..والأهلي اللي كان قايلي اعمل كدا"
وأكمل معتز إينو :" لما اتاكدوا بقي اني وقعت للاهلي سفروني معاهم ونزلوني لعبت آخر دقيقة في ماتش أفريقي عشان مشاركش مع الأهلي أفريقيا "