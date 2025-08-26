مجلس الزمالك يناقش تطورات ملف أرض 6 أكتوبر

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مجلس الزمالك يناقش في اجتماع اليوم تطورات ملف أرض 6 أكتوبر بعد بيان وزارة الإسكان أمس".



وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو اليوم، الثلاثاء، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حقق الزمالك الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

بهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة السابعة فى الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى بهدفين نظيفين والتعادل السلبي مع المقاولون فى الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة، بينما توقف رصيد مودرن عند النقطة الرابعة، من تعادل أمام الأهلي بهدفين لمثلهما فى الجولة الأولى والفوز على الاتحاد السكندري فى الجولة الثانية.