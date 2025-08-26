قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وفاركو

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثيرا بشأن مباراة نادي الزمالك وفاركو.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الزمالك و فاركو و  تيشرت الفريق المفضل لصاحب التوقع الصحيح نتيجة و  محرز الأهداف ".

وكان قد قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يتجه للتفكير في منح الفرصة لمحمد عواد، حارس مرمى الفريق، خلال منافسات بطولة كأس مصر المقبلة، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد اعتماد فيريرا منذ انطلاق الموسم على محمد صبحي كحارس أساسي في المباريات الثلاث الأولى بالدوري، بينما ظل عواد على مقاعد البدلاء دون مشاركة، رغم تاريخه الكبير مع الزمالك كحارس أول للفريق قبل قدوم الجهاز الفني الحالي.

وأكمل: فيريرا يعلم جيدًا أن عواد يمتلك خبرات واسعة ويستحق الحصول على فرصته في المباريات الرسمية، لذلك يسعى لمنحه المشاركة في الكأس للحفاظ على تركيزه وحماسه داخل الفريق، وتجنب أي توتر أو انقسام في ملف حراسة المرمى، الذي يمثل أحد أهم مراكز القوة في الزمالك.

واستطرد: على الجانب الآخر، ما زال المهدي سليمان الحارس المنضم حديثًا غير مقنع للجهاز الفني من الناحية الفنية، وهو ما ظهر بوضوح في استبعاده من قائمة المباريات الأربعة الأولى بالدوري، مما يعكس أن المنافسة الحالية تنحصر بين صبحي وعواد.


 

الزمالك فاركو الاهلي

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

