الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي لا يفقد شخصيته رغم التعثر.. وزيزو يتفوق على جناح الزمالك بالخبرة

إسلام مقلد

حل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، ضيفًا على برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، حيث تحدث باستفاضة عن مستوى الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، معلقًا على تعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيًا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، كما تطرق إلى المقارنة بين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، والجناح الجديد خوان ألفينا.

مقارنة بين زيزو وجناح الزمالك الجديد

أكد عبد الحفيظ أن خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارات كبيرة، لكن ينقصه عنصر الخبرة في اتخاذ القرار داخل الملعب، موضحًا: "أتفق مع الكابتن طارق يحيى وأيمن عبد العزيز، ألفينا لاعب مميز فنيًا، لكنه يحتاج أن يعرف متى يقوم بالفعل ومتى يتجنبه، وهذا لا يأتي إلا مع الخبرة".

وأضاف أن الفارق الجوهري بينه وبين زيزو يتمثل في النضج الفني وقدرته على التحكم في رتم المباراة، مشددًا على أن زيزو يتمتع بخبرة تجعله يحافظ على هدوئه في اللحظات الحاسمة.

شخصية الأهلي في المباريات الكبرى

وفي رده على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي حول غياب شخصية الأهلي أمام غزل المحلة، قال عبد الحفيظ: "الأهلي طول عمره يمتلك شخصية قوية، وهذا يظهر بشكل أوضح في إفريقيا، حيث نجح الفريق في الفوز بـ 12 بطولة قارية، وحتى لو خسر نهائيًا أو تعادل في مباراة، لا يمكن أن يخسر مواجهتي الذهاب والإياب معًا".

وأوضح أن التعادل في بعض المباريات لا يعني اهتزاز شخصية الفريق، بل مجرد عثرة عابرة يمكن تعويضها مع تقدم الدوري.

رد على انتقادات إنفاق الأهلي

وخلال الحلقة، وجه مهيب عبد الهادي تساؤلًا آخر حول جدوى الإنفاق الكبير للأهلي، قائلاً: "ماذا فعلت مليارات الأهلي أمام غزل المحلة؟".

ليأتي رد عبد الحفيظ مستشهدًا بكرة القدم العالمية: "ماذا فعلت مليارات ريال مدريد ضد فريق صغير أخرجه من الكأس؟ كرة القدم لا تعترف بالأرقام فقط، قد تبدأ الموسم بشكل غير جيد لكنك تستطيع العودة والمنافسة بقوة".

وشدد على أن تقييم التجربة يجب أن يكون على المدى الطويل، وليس بعد عدة مباريات فقط، مشيرًا إلى أن الأهلي يظل قادرًا على المنافسة على جميع البطولات بفضل تاريخه وإمكاناته.

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي الأهلي غزل المحلة زيزو

