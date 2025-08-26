قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

ياسمين تيسير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره فاركو على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو اليوم، الثلاثاء، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حقق الزمالك الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

بهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة السابعة فى الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى بهدفين نظيفين والتعادل السلبي مع المقاولون فى الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة، بينما توقف رصيد مودرن عند النقطة الرابعة، من تعادل أمام الأهلي بهدفين لمثلهما فى الجولة الأولى والفوز على الاتحاد السكندري فى الجولة الثانية.

