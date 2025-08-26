شوبير يكشف عن أزمة الظهير الأيسر في الأهلي بعد تعادل غزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل صفقة الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله والذي انضم قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة.

واكد شوبير في تصريحات اذاعية “خلونا نعترف إن الأهلي عنده مشكلة واضحة في مركز الظهير الأيسر، وتخيل الأهلي بجلالة قدره معندوش غير ظهير أيسر واحد، هو محمد شكري”.

وأضاف "وعاوز أقولكم معلومة جديدة بمناسبة مركز الظهير الأيسر، الأهلي كان أتم اتفاقه بالفعل مع الظهير المغربي جمال الشماخ، لاعب الجيش الملكي حاليا، لكن مع ظهور مواطنه يحيى عطية الله في الصورة الكفة مالت ناحيته، والأهلي صرف نظر عن التعاقد مع الشماخ”.

وكان الاهلي وجه الشكر ل يحي عطية الله عقب انتهاء اعارته مع الاهلي و لم يتم تفعيل بند الشراء.