حسام المندوه: الزمالك يواجه أزمة مالية كبيرة حال عدم استعادة أرض أكتوبر

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن هناك أزمة كبيرة ستواجه النادي في حالة عدم استعادة أرض أكتوبر التي تم سحبها من جانب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

المندوه: حصلنا على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: حصلنا على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة بعض المنشآت الاستثمارية على أرض أكتوبر، وكنا نسير بخطة سريعة في البناء، وكانت لدينا مهلة من وزارة الإسكان حتى يونيو 2026.

وأضاف: ما يتردد عن نية الزمالك إنشاء كمبوند سكني أو مول تجاري على أرض أكتوبر غير صحيح، وواصل: أرض أكتوبر في موقع مميز ومعروف للجميع، فهل من المعقول أن نقوم بإنشاءات مخالفة أو سرية، ولم نحصل على أي قروض من البنوك بضمان أرض أكتوبر.

وتابع: حصلنا على أموال من بعض رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكة مع النادي لإقامة منشآت على الأرض، وتم توجيه هذه الأموال لدعم فريق الكرة وسد بعض الاحتياجات بالنادي.

وأكمل: تقدمنا بالتماس لوزارة الإسكان لاستعادة الأرض، لأن خطتنا لتنمية موارد النادي وحل مشكلاته كانت تعتمد على مشروع فرع أكتوبر.

وأتم: في حال عدم استعادة الأرض، سيواجه النادي أزمة مالية كبيرة، خاصة أنه سيكون مطالبًا برد الأموال للشركات ورجال الأعمال