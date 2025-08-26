قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: خوسيه ريبيرو خاض مع الأهلي 6 مباريات رسمية حقق فوزا وحيدا

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت:"صدق أو لا تصدق .. خوسيه ريبيرو خاض مع الأهلي ٦ مباريات رسمية .. حقق فوزا وحيدا !! ..".

وحسم النادي الأهلي موقفه من مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج المتباينة، أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن الإدارة لا تفكر إطلاقا في إقالة المدير الفني في الوقت الحالي، مشددًا على أن مباراة بيراميدز لن تكون حاسمة في مصيره.

وأضاف المصدر أن الأهلي لا يتعامل مع المدربين بمنطق "القطعة" أو النتائج قصيرة المدى، موضحًا أن ريبيرو تولى المهمة في توقيت صعب، تحديدًا قبيل انطلاق كأس العالم للأندية، وبالتالي لا يزال في طور استكشاف قدرات اللاعبين والتأقلم مع طبيعة المنافسات المصرية، وهو ما يستدعي منحه المزيد من الوقت والدعم الفني الكامل.

وأوضح أن مجلس الإدارة حريص على توفير الاستقرار الفني، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل المدرب الإسباني عقب لقاء بيراميدز، سواء كان سلبياً أو إيجابياً، مضيفًا: "ريبيرو مستمر في عمله، وسننتظر حتى تتضح رؤيته الفنية بصورة مكتملة قبل تقييم المرحلة".

وقاد ريبيرو الأهلي حتى الآن في 6 مباريات رسمية، بدأها بثلاث مواجهات في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث تعادل سلبيًا أمام إنتر ميامي الأمريكي، وتعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

وعلى المستوى المحلي، تعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة.

ريبيرو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

زراعة الشرقية

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه كورفيت

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

بالصور

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد