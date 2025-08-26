خالد طلعت: خوسيه ريبيرو خاض مع الأهلي 6 مباريات رسمية حقق فوزا وحيدا

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت:"صدق أو لا تصدق .. خوسيه ريبيرو خاض مع الأهلي ٦ مباريات رسمية .. حقق فوزا وحيدا !! ..".

وحسم النادي الأهلي موقفه من مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج المتباينة، أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن الإدارة لا تفكر إطلاقا في إقالة المدير الفني في الوقت الحالي، مشددًا على أن مباراة بيراميدز لن تكون حاسمة في مصيره.

وأضاف المصدر أن الأهلي لا يتعامل مع المدربين بمنطق "القطعة" أو النتائج قصيرة المدى، موضحًا أن ريبيرو تولى المهمة في توقيت صعب، تحديدًا قبيل انطلاق كأس العالم للأندية، وبالتالي لا يزال في طور استكشاف قدرات اللاعبين والتأقلم مع طبيعة المنافسات المصرية، وهو ما يستدعي منحه المزيد من الوقت والدعم الفني الكامل.

وأوضح أن مجلس الإدارة حريص على توفير الاستقرار الفني، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل المدرب الإسباني عقب لقاء بيراميدز، سواء كان سلبياً أو إيجابياً، مضيفًا: "ريبيرو مستمر في عمله، وسننتظر حتى تتضح رؤيته الفنية بصورة مكتملة قبل تقييم المرحلة".

وقاد ريبيرو الأهلي حتى الآن في 6 مباريات رسمية، بدأها بثلاث مواجهات في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث تعادل سلبيًا أمام إنتر ميامي الأمريكي، وتعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

وعلى المستوى المحلي، تعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة.