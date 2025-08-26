بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مطالبة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برحيل ريبيرو .

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "خاص.. بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي تطالب برحيل ريبيرو.. هؤلاء الأعضاء يرون أن النتائج السلبية للفريق بعد ضم صفقات قوية تأتي بسبب قدرات المدرب الاسباني".

وحسم النادي الأهلي ، موقفه من مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج المتباينة، أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن الإدارة لا تفكر إطلاقا في إقالة المدير الفني في الوقت الحالي، مشددًا على أن مباراة بيراميدز لن تكون حاسمة في مصيره.

وأضاف المصدر، أن الأهلي لا يتعامل مع المدربين بمنطق "القطعة" أو النتائج قصيرة المدى، موضحًا أن ريبيرو تولى المهمة في توقيت صعب، تحديدًا قبيل انطلاق كأس العالم للأندية، وبالتالي لا يزال في طور استكشاف قدرات اللاعبين والتأقلم مع طبيعة المنافسات المصرية، وهو ما يستدعي منحه المزيد من الوقت والدعم الفني الكامل.