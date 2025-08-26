ريبيرو يطلب تقريراً عن حالة المصابين فى الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

طلب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، تقريراً طبياً شاملاً من أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، بشأن حالة اللاعبين المصابين قبل القمة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابات مؤثرة تضرب صفوف الأهلي

يفتقد الأهلي في مبارياته الأخيرة عدداً من العناصر البارزة نتيجة الإصابات المتعددة، حيث يغيب مروان عطية بعد خضوعه لجراحة الفتق، فيما يعاني المدافع ياسر إبراهيم من تمزق في عضلة الفخذ اليسرى.

كما يغيب الثنائي ياسين مرعي بسبب شد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية.

أما إمام عاشور، فبالرغم من تعافيه مؤخراً من إصابة بكسر في عظمة الترقوة، إلا أنه ما زال يفتقد الجاهزية الفنية المطلوبة للعودة إلى المباريات الرسمية.

نظام استثنائي للدوري الجديد 2025-2026

انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يضم 21 فريقاً، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، مع صعود 3 أندية جديدة من القسم الثاني لتنضم إلى 18 نادياً من دوري الأضواء.

هذه الزيادة رفعت من قوة المنافسة وأجبرت الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، على الاستعداد لمشوار طويل وشاق.

مواجهات قوية في مشوار الأهلي

يخوض الأهلي بداية صعبة في الدوري هذا الموسم، حيث ينتظره لقاء ناري أمام بيراميدز في الجولة الخامسة على ملعب السلام، بينما تترقب الجماهير المصرية قمة كبرى أمام الزمالك في الجولة التاسعة، والتي ستكون واحدة من أبرز محطات الموسم الكروي.

صفقات الأهلي الجديدة لدعم المنافسة

حرص الأهلي على دعم صفوفه بقوة في فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد، حيث تعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، واستعاد خدمات نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، كما جدد الثقة في المالي أليو ديانج.

وعلى صعيد التدعيمات المحلية، ضم الأحمر أحمد مصطفى زيزو، وحارس المقاولون العرب محمد سيحا، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، والمهاجم محمد شريف في صفقة انتقال حر.

كما حسم شراء مصطفى العش من زد بعد انتهاء إعارته، فضلاً عن ضم محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعي من فاركو.

الأهلي بين مطرقة الإصابات وتطلعات الصدارة

يدخل الأهلي مواجهة بيراميدز تحت ضغط الإصابات التي ضربت صفوفه، لكنه في الوقت نفسه يمتلك قائمة قوية مدعمة بالصفقات الجديدة، ما يمنحه القدرة على المنافسة بقوة رغم الغيابات.

وتترقب جماهير القلعة الحمراء موقعة السبت بفارغ الصبر لمعرفة مدى جاهزية الفريق للاستمرار في سباق القمة وحصد نقاط ثمينة في مشوار الدوري الطويل.