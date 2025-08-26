أحمد شوبير يوجه رسالة إلى رمضان صبحي: غيابك كتير أوي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير عدم وجود بدلاء على مستوى عال لفريق بيراميدز على دكة البدلاء وهو ما ظهر خلال مباراة أمس أمام مودرن سبورت.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية :"بيراميدز بيعاني من غيابين مؤثرين جدا في مباريات الفريق هذا الموسم الأول النجم إبراهيم عادل الذي رحل إلى نادي الجزيرة الإماراتي والحقيقة فارق بشكل كبير جدا مع الفريق".



وتابع شوبير: "النجم التاني مصطفى فتحي الاصابة إللي جات له في بداية الموسم وفرقت كثير مع الفريق وغريب جدا إن بيراميدز معندوش البديل فين البديل المتميز لنادي بحجم وإمكانيات بيراميدز".

وختم شوبير: "رمضان صبحي عارف إنه مصاب لكن الحقيقة غيابك كثير قوي يا رمضان أنت لاعيب كنا مستنيين منه كثير، متى يعود رمضان صبحي للملعب ده سؤال مش لاقي له إجابة".